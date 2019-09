Genoa, Andreazzoli in bilico: spunta un fresco ex viola

Panchina bollente quella del Genoa, con la squadra rossoblù sconfitta pesantemente dalla Lazio per 4-0. Come scrive tuttomercatoweb.com, Nicola e l’ex viola Stefano Pioli attendono evoluzioni. Non sarebbe da escludere, inoltre, un clamoroso ritorno di Ballardini. Sabato sera il Grifone sfiderà il Milan. Anche in casa rossonera la panchina è bollente viste le quattro sconfitte in campionato su sei giornate, l’ultima quella contro la Fiorentina. Come riportato sempre da TMW, in caso di risultato negativo al Ferraris la società rossonera ha come prima opzione la coppia Shevchenko-Tassotti, ora alla guida dell’Ucraina.