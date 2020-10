“Il Cholito non si ferma più”. Così scrive oggi La Gazzetta dello Sport parlando dell’ex attaccante della Fiorentina. Giovanni Simeone ha già segnato 3 gol in questo avvio di stagione dopo i 12 dello scorso campionato e vuole arrivare sempre più su, per restare nell’orbita di una nazionale argentina piena di stelle, per ambire al sogno di approdare nella Liga, e, forse, un giorno, farsi allenare dal papà Diego. Per ora il figlio Giovanni segna nel Cagliari, la terza squadra della sua avventura italiana dopo Genoa e Fiorentina. In Liguria si è fatto conoscere, in Toscana ha trovato l’amore di Giulia, in Sardegna si sta affermando dopo che con Montella negli ultimi tempi in maglia viola non era andata bene.