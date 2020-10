Gattuso polemico: “Nessuno mi fa parlare, ma io con la Juve volevo giocare. Potevamo batterla”

E’ un Napoli stellare quello visto questo pomeriggio contro l’Atalanta, capace di rifilare quattro gol in un tempo agli orobici. Nel post-partita a Sky Sport Gennaro Gattuso ha toccato vari temi, tra cui l’ormai famoso rinvio del match contro la Juve:

Nessuno mi fa parlare, ma io sono quello che rosica più di tutti per non aver giocato quella partita. Chi dice che non volevamo affrontare la Juve mente: alle 19 del sabato eravamo sul pullman pronti a partire per Torino. Saranno anche i Campioni d’Italia, ma in questo momento quella bianconera è una squadra in costruzione che avremmo potuto battere. Poi si può perdere anche 3-0, ma si deve farlo sul campo…