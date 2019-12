Gattuso: “Ho rifiutato squadre che non mi convincevano. Il motivo della mia scelta…”

Tempo di presentazioni a Napoli, dopo l’esonero di Ancellotti, Rino Gattuso è approdato sulla panchina partenopea. Oggi pomeriggio, in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis, è in corso di svolgimento la consueta conferenza in presenza di media. Ecco alcune dichiarazioni dell’ex Milan che indirettamente potrebbero coinvolgere anche la squadra gigliata:

Ho scelto il Napoli perchè negli ultimi 10 anni il Napoli è stato protagonista in Italia e in Europa. È una grande squadra nonostante sta attraversando un periodo non positivo. I giocatori mi piacciono tantissimo e sono al 99% funzionali all’idea di gioco che ho in mente. Per me essere qua è motivo di orgoglio. Le squadre che mi avevano proposto non mi convincevano a livello funzionale.