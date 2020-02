Gasperini pensa ad un cambio sulle fasce. Davanti il tridente pesante

Secondo la Gazzetta dello Sport, Timothy Castagne tenta fortemente Gianpiero Gasperini per la sfida dell’Atalanta a Firenze. il Belga si candida nel ballottaggio con Hateboer e i due se la giocheranno fino alla fine. Sull’altra corsia, ci sarà regolarmente Robin Gosens mentre in attacco Ilicic-Gomez-Zapata spaventa la Fiorentina: l’ex Muriel va in panchina, con Pasalic indiziato a prendere il posto dello squalificato De Roon in mediana.