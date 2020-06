Gasperini non perde il vizio, è subito polemica: “Rosso ingiusto, pesante il secondo gol annullato”

Nonostante l’ampia e convincente vittoria della sua squadra, Gian Piero Gasperini si è reso protagonista di alcune plateali e reiterate proteste che hanno condotto alla sua espulsione nel secondo tempo di Atalanta-Sassuolo. Queste le dichiarazioni nel post partita:

Espulsione? Non ho detto nulla di grave all’arbitro, non c’erano gli estremi per la sanzione disciplinare. Le decisioni al VAR sono state pesanti. Ero prevenuto con Abisso (riferimento agli episodi contestati della sfida con il Cagliari, ndr), questo non va bene da parte mia. In ogni caso il secondo gol annullato è pesante.