Gasperini non ci sta: “Incomprensibile il rigore non dato su Toloi”

Parola a Giampiero Gasperini dopo il pari in casa dell’Inter. Il tecnico di Grugliasco, nell’analisi post-gara a DAZN si è concentrato sull’episodio incriminato del mancato rigore concesso su Toloi:

Non ho capito perché non sia stato concesso il penalty, mi sembrava netto. Mi spiace molto, con queste immagini questo tipo di errori non dovrebbe esserci mai. Mi spiace anche per il VAR, per gli stessi arbitri: in certi casi è difficile accorgersi di alcune cose anche con la tecnologia, ma questo è il classico caso in cui si sarebbe capito subito.