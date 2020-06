Gasperini, il Covid, il Valencia: il caso continua. La replica dell’Atalanta

Prima Gian Piero Gasperini che racconta di aver avuto il Covid e di essersi sentito male prima e durante la trasferta in terra spagnola per la gara di Champions contro il Valencia, poi il club iberico che attacca il tecnico orobico. L’intervista de La Gazzetta dello Sport all’allenatore della Dea non è passata inosservata ed in queste ore ha prodotto degli strascichi. Anche l’Atalanta come club non si è sottratta dal prendere posizione e con un comunicato ha precisato: “In occasione della partita tutti i protocolli di sicurezza erano stati rispettati ed il tecnico non aveva mai avuto febbre o problemi respiratori prima e durante il soggiorno in Spagna“.