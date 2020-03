Gasperini: “I calciatori vivono la situazione con grande preoccupazione”

Gianpiero Gasperini ha parlato in conference call in occasione della conferenza stampa di vigilia tra Valencia ed Atalanta. Sfida valida per gli ottavi di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

E’ un prepartita che viviamo sicuramente in modo diverso ma è un percorso che stiamo facendo da settimane. I calciatori vivono questa situazione con grande preoccupazione. Siamo fortemente coinvolti, ci rendiamo conto che può essere una situazione pericolosa. Qui a Valencia c’è una sensazione diversa da Bergamo e Italia. Siamo arrivati tranquilli, senza controlli particolari. Si vive come la vivevamo noi 20 giorni fa.