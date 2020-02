Gasperini: “Firenze sostenga la squadra senza preoccuparsi degli avversari. L’ironia…”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi sono 3 punti importantissimi, questo è un campo difficile. Non si vinceva da 27 anni per un motivo. La partita è stata complicata e ci siamo trovati anche in svantaggio. Tutto sommato abbiamo fatto di più, meritando la vittoria. Certe volte non è semplice giocare bene bisogna considerare la forza dell’avversario. Loro erano molto pericolosi sui contropiedi. L’ironia dei tifosi? I messaggi distensivi hanno avuto il loro effetto. Ci sono state delle belle prese in giro (ride mostrando la maglietta “Gasperini uno di noi” ndr). Nel passato forse si è esagerato, nel limite delle cose l’ironia va bene. Adesso mi auguro che Firenze torni a sostenere la sua squadra con forza, preoccupandosi meno degli avversari.