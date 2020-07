Gasperini ed i due penalty contro: “Solo in Italia danno questo tipo di rigori…”

Gian Piero Gasperini da una parte è soddisfatto dalla prestazione dei suoi, dall’altra è amareggiato per i due rigori fischiati a favore della Juve. A Dazn racconta:

Purtroppo il regolamento relativo al fallo di mano in aerea è questo, solo che in Italia viene interpretato ancora più pesantemente, negli altri campionati questo non succede. Impareremo a difendere tagliandoci le braccia… Sicuramente il primo rigore è più netto e purtroppo stavolta queste situazioni ci sono capitate contro. Comunque quello contro la Juve è un punto fondamentale per la nostra corsa Champions. Il “caso” del tifoso napoletano? Lo abbiamo invitato a Zingonia, se la la Figc ha aperto un’inchiesta la cosa non mi riguarda, io non ho detto niente e ho amici in ogni parte d’Italia.