Gasperini contro il VAR: “Crea solo più dubbi”

Lunga intervista a Sport Week per il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Interpellato sulla grande stagione della sua Dea, l’allenatore nerazzurro ha parlato anche della tecnologia in campo e degli episodi arbitrali sfavorevoli con Lazio e Inter: “Per non cadere solo nel discorso dell’Atalanta devo dire che in generale sono stati troppi gli errori, fino a determinare molti dubbi sull’utilizzo della VAR. A mio parere ha totalmente fallito. Il suo obiettivo, cioè fornire giustizia in episodi eclatanti, si è risolto nel contrario. La VAR ha finito col creare dubbi anche più grandi”.