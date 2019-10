Gasperini accusa l’arbitro: “Due rigori inesistenti, ma che roba è?”

Gian Piero Gasperini è un fiume in piena dopo il 3-3 subìto dalla sua Atalanta contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro ha commentato così la partita a Sky Sport (parole riprese da TMW):

Non sono amareggiato, la squadra ha fatto una prestazione notevole. Poi la Lazio è stata rilanciata in qualche modo, sul 3-2 abbiamo avuto buone occasioni. È chiaro che gli episodi fanno vedere la partita diversamente.

Sul rigore non si capisce nulla, c’è un passo successivo al minimo tocco. La squadra poi sul 3-2 ha fatto comunque una buona prestazione. Sul rigore non si capisce più niente, chi ha giocato a calcio.

C’è stata qualche disattenzione, la Lazio ha valore. Non è che una squadra come loro la azzeri, hanno avuto occasioni ma non è stato niente confronto a quello che abbiamo creato noi. Abbiamo perso una Coppa Italia per gli episodi, che pesano. Era una passeggiata ed è andato in terra. Qui fa un altro passo e poi fa un bel tuffo. Sono cose talmente semplici, noi riusciamo a farle complicate. Vediamo i draghi da tutte le parti. Ma che roba è? È una roba ridicola. Si è sentito toccare ed è andato, ma queste cose si vedono quotidianamente. Se mi parlate di calcio poi l’Atalanta poi diciamo che l’Atalanta è grande. Vi dirò di più. Sul secondo rigore Immobile mette il piede davanti e non permette a De Roon di prendere la palla. Non c’è rigore nemmeno lì, poi c’è una confusione. È un peccato che ci sia sempre qualcosa di veramente pesante. Ci è capitato in Coppa Italia un episodio mascherato, in una finale non si è mai vista. Noi usciamo comunque contenti. Per come vedo io il calcio, non sono mai d’accordo. Queste sono furbate.