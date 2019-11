Gamberini: “Montella è l’uomo giusto per la Fiorentina, su Chiesa…”

Alessandro Gamberini ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina sta vivendo un momento negativo dal punto di vista dei risultati, ma la squadra ha un ottimo potenziale. Il Verona ed il Cagliari sono due avversari insidiosi da affrontare, due prove difficili. Ritengo che sia soltanto un breve momento di appannamento, che non rispecchia il reale valore della squadra. Il progetti viola è ambizioso e stimolante, Montella è l’allenatore giusto per condurre il nuovo percorso. La rosa è giovane, quando i due o tre giocatori più rappresentativi non sono in forma il tasso generale della squadra si abbassa notevolmente. Da ex compagno di squadra posso dire che Fabio Liverani era già un allenatore in campo, vedeva il gioco prima degli altri. Alla guida del Lecce sta facendo molto bene con il materiale a disposizione, è stato coraggioso a mettersi in discussione. Su Chiesa parlo da tifoso viola, è uno dei profili più interessanti del calcio italiano e mi auguro che rimanga a Firenze per 10-15 anni.