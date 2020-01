Gamberini: “Iachini? Presto per parlare di cambiamento, servirà tempo. Cutrone…”

Alessandro Gamberini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, queste le sue dichiarazioni:

A Firenze è tornato entusiasmo per due ottimi risultati. Il cambiamento c’è stato ma è presto per parlare di sistemi di gioco, a Iachini servirà tempo. Intanto ha dato una scossa mentale importante toccando le corde giuste per motivare. Cutrone è un acquisto giusto, buona intuizione. Ha il profilo perfetto per una piazza come Firenze. La città è quella giusta per lui. Può giocare in coppia, è bravo a muoversi sulla linea, vede la porta e fa giocare bene la squadra.