Galliani: “Boateng al Monza? C’è stato un flirt, poteva arrivare”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato oggi a Sky Sport. L’ex Milan ha svelato alcuni retroscena di mercato sul club lombardo, protagonista il viola Kevin Prince Boateng. Queste le sue parole a margine della presentazione delle nuove maglie:

Il Monza partirà con l’obiettivo di salire in Serie A. Stiamo prendendo giocatori funzionali, e faremo altri colpi. Il presidente Berlusconi ci permetterà un grande mercato. Abbiamo un progetto ambizioso. A Balotelli non abbiamo pensato, in questo momento è in discussione. Boateng? Abbiamo avuto un breve flirt, ma poi abbiamo deciso di non andare avanti. E lui magari sarebbe anche venuto.