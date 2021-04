Galli: “L’Atalanta si è allenata nel secondo tempo, Amrabat annebbiato”

Giovanni Galli, grande tifoso Viola, ha commentato ai microfoni di Lady Radio la sconfitta interna della Fiorentina:

Non ho capito il piano di Iachini per Amrabat, talvolta sembra avere idee annebbiate in campo. Ha fatto 2/3 retropassaggi da giocatore di serie inferiori. L’Atalanta nel secondo tempo è entrata in campo praticamente per allenarsi, ma la Fiorentina almeno in parte ci ha creduto. Sono contento per la crescita di Vlahovic, tante belle giocate e movimenti da attaccante vero. Così come la partita di Dragowski è stata di altissimo profilo. Ieri non ho mai creduto che la Fiorentina potesse vincere. Abbiamo assistito ad uno strapotere tecnico-tattico davvero impressionante, Zapata poteva fare 6 gol.