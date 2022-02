Galli: “Drago o Terracciano? Non vorrei essere Italiano. Cabral appesantito”

Le parole del grande ex viola: "Mancano un po' di gol da esterni e mezzali"

"Dopo il mercato io dissi che la Fiorentina aveva la possibilità di giocarsi l'Europa fino alla fine. Vlahovic ormai è alla Juve e bisogna andare oltre. Piatek è diventato subito decisivo, è stato generoso anche nella lotta anche se non sono le sue caratteristiche e spesso ha perso palla. Mi dicono che Cabral è arrivato un po' appesantito e in ritardo di condizione, ma per quello che ho intravisto a Spezia ha le qualità che servono a Italiano e avrà il tempo per imporsi. E' vero che mancano un po' di gol dagli esterni e dalle mezzali, ieri ci sono state due occasioni importanti per Sottil e Castrovilli. Dragowski e Terracciano? Non vorrei essere in Italiano, perchè nessuno dei due è uscito per demeriti, entrambi per infortunio. Adesso hai due portieri ritrovati, all'altezza e si vedrà chi sarà il titolare".