Di seguito un estratto dell’intervento di Giovanni Galli, capolista della Lega alle prossime Regionali e storico ex portiere della Fiorentina, ai microfoni del Pentasport, dove ha parlato dell’emendamento “Sbloccastadi” e dei due portieri della rosa di Iachini. “Sono felice per la Senatrice Biti (la promotrice dell’emendamento “Sbloccastadi”), spero che sarà ricordata per questo”, ha detto Galli. “Molte società sportive, e non soltanto calcistiche, gioveranno di questo emendamento; voglio però precisare che se non ci fosse stata l’apertura da parte della Lega forse non sarebbe stato neanche presentato. Lavorando in collaborazione mettendo da parte le stelle e le stellette e le bandiere probabilmente potremo tornare un paese competitivo”.

“Chi vorrei come titolare tra Terracciano e Dragowski? Oggi servono due portieri bravi in tutte le squadre, detto questo Dragowski è stato pagato ed ha fatto il suo percorso, Terracciano ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa, mi dicono che sia un professionista eccezionale. Quello che mi chiedo è se sia anche un portiere da 38 partite oppure no. Dragowski sotto l’aspetto tecnico commette ancora degli errori, Terracciano è più lineare”.