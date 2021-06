Gabriele Pin, per il vice di Prandelli una nuova squadra… in Iran

Dopo l'ultima esperienza insieme alla Fiorentina, le strade di Prandelli e di Pin sembrano separarsi

Nuova avventura in vista per Gabriele Pin, storico vice di Prandelli con cui ha condiviso anche l'ultima esperienza alla Fiorentina. Mentre il tecnico che si è detto pronto a lasciare il mondo del calcio, il suo collaboratore è atteso invece a Tehran (in Iran) la prossima settimana. Come riporta il nostro Nicolò Schira, infatti, gli è stato offerto l'incarico di assistente del nuovo allenatore dell'Esteghlal Farhad Majidi.