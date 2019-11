G.S.: settore del Bentegodi chiuso per un turno, multa alla Roma. Due giornate a Ilicic

E’ uscito nel tardo pomeriggio l’atteso bollettino del Giudice Sportivo. Fermato per due giornate Josip Ilicic dell’Atalanta per aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio. Una giornata più 15.000 euro di multa a Matri del Brescia. Un turno di squalifica anche per Cetin (Roma), Dos santos (Spal) e Obiang (Sassuolo). Tra i dirigenti squalificato per due giornate più 10.000 euro di multa a Bigon del Bologna. Nessun provvedimento nei confronti dei giocatori della Fiorentina. Una sola annotazione: Pulgar entra in diffida.

Il Giudice Sportivo si è anche pronunciato sui gravi episodi di Verona e Roma: chiuso per una giornata effettiva il settore del Bentegodi denominato “poltrone est” per i cori razziali nei confronti di Mario Balotelli. Trentamila euro di ammenda alla Roma per i cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria napoletana. RENZI SUL DASPO DELL’HELLAS A CASTELLINI: “ORGOGLIOSO DI TIFARE VERONA COME SQUADRA GEMELLATA”