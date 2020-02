Futuro da procuratore per Totti? L’ex Roma fonda due società di consulenza sportiva

Ve ne avevamo parlato anche un mesetto fa: Francesco Totti può davvero diventare il procuratore di Federico Chiesa, così come di altri giocatori? Questo non è dato saperlo per ora, di sicuro c’è che l’ex numero 10 e capitano della Roma ha dato notizia, oggi, tramite i propri social, di aver fondato due società: “Inizia una nuova avventura – scrive Totti –, con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting“. Lasciata la casa madre, dunque, il campione capitolino si appresta ad iniziare una nuova carriera in proprio, restando sempre, ovviamente, nel mondo del calcio e dello spettacolo più in generale. Con queste sue nuove creature Totti punta a diventare un riferimento nell’ambito della procura dei calciatori professionisti e dello scouting, ma anche nella gestione di eventi.