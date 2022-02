Furia dei tifosi bergamaschi: “Tirate fuori i c…, fate rispettare l’Atalanta!”

La polemica degli ultras orobici

Dopo il silenzio stampa e la protesta sul sito ufficiale, anche i tifosi dell'Atalanta intervengono sul presunto torto arbitrale subito a Firenze. In particolare, i tifosi nerazzurri hanno accusato la società per non aver parlato pubblicamente dell'episodio arbitrale. E a Zingonia è apparso uno striscione molto polemico. "La cravatta sempre sudata (uno degli slogan storici dell’arte tifoseria è la "maglia sempre sudata", ndr), tirate fuori i c… fate rispettare l’Atalanta". A riportarlo è Il Giorno.