Furia De Laurentiis: “Arbitri, adesso basta. Senza di noi andreste a pelare le patate”

Sono i minuti finali di Napoli-Atalanta, quando, su un traversone di Mertens, Llorente viene placcato da Kjaer e rovina a terra. Rigore netto? No, anzi l’azione prosegue e Ilicic segna il definitivo 2-2 pochi istanti dopo. Apriti cielo: Ancelotti espulso per proteste, l’intero stadio che urla “buffone” all’arbitro Giacomelli. Nel post partita, il presidente Aurelio De Laurentiis non contiene la rabbia, e le dichiarazioni a Sky Sport sono pesantissime:

“A velocità normale quello è rigore tutta la vita, ma il problema non è se c’è o non c’è; devi dare a chi onora la maglia e agli spettatori la soddisfazione di andare a vedere come si sono svolti i fatti. Io ho il diritto di rivedere le immagini del VAR per i soldi che investo, per il rispetto dei giocatori e dei tifosi. Basta, siamo stanchi. Siamo noi che finanziamo il calcio, senza di noi gli arbitri andrebbero a pelare le patate“.