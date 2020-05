Frecce tricolori a Firenze: ecco quando

Avverrà intorno alle 10.45 il passaggio delle Frecce Tricolori da Firenze. In questi giorni, scrive lanazione.it, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta rendendo omaggio all’Italia con passaggi in ogni città, da nord a sud. Un omaggio con un segnale inconfondibile, la grande scia bianca rossa e verde degli aerei in formazione. Visto che quest’anno non potrà tenersi a Roma la grande e tradizionale parata militare del 2 Giugno, Festa della Repubblica, a causa delle restrizioni da coronavirus, ecco che ci pensano le Frecce a omaggiare la bandiera. E dopo alcune città del nord Italia nella mattina di lunedì, adesso tocca al centro con Firenze.