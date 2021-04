Franchi, accordo Comune e Ordine Architetti sul concorso di progettazione

Il comunicato che sancisce l'accordo tra Comune di Firenze e Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Firenze sulle modalità del concorso di progettazione

“Un primo e importante passo verso la definizione di un concorso di progettazione destinato a cambiare il volto di una parte della nostra città - ha detto l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re -, e che avrà un’eco e una partecipazione da tutto il mondo. Si tratta infatti di una grande occasione non solo per la rigenerazione urbana del nostro territorio, ma anche per tanti professionisti che potranno cimentarsi in un progetto ambizioso per il naturale richiamo che la Città di Firenze ha e per l’intervento su un bene culturale come quello dell’architetto Nervi. Ci fa piacere intraprendere questo percorso insieme all’Ordine degli Architetti di Firenze, che ringraziamo per la disponibilità a concederci l’uso della piattaforma informatica per lo svolgimento del concorso in pieno anonimato, secondo i principi del codice dei contratti pubblici. Un membro della giuria sarà poi designato nell’ambito di una terna di soggetti da loro proposti; infine vi è il reciproco impegno a promuovere il concorso, non solo nella fase di apertura, ma anche una volta che sarà concluso per raccontare i migliori progetti pervenuti in un’ottica di crescita collettiva della cultura sui temi della rigenerazione urbana”.