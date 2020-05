FOTO – Un dipendente di Mediacom ringrazia Commisso, Rocco gli risponde

Un dipendente di Mediacom, l’azienda principale di Rocco Commisso, lo ha ringraziato per il sostegno durante l’emergenza del Coronavirus. Nonostante le difficoltà a livello mondiale, nessuno dei lavoratori ha avuto problemi a livello economico. Il dipendente in questione si chiama Rick Householder, da 17 anni lavora a Mediacom. Rocco gli ha risposto con una breve lettera: “Sei in prima linea, ti prendi cura dei nostri clienti ed io ti do merito per aver reso possibile la crescita di Mediacom. Tu ti prendi cura dei nostri clienti, io farò del mio meglio per prendermi cura di te”.