FOTO: Ribery e Fifa, pace fatta? Il gioco accontenta il francese

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato del siparietto tra Franck Ribery e EA Sports, colosso dei videogiochi, “pizzicato” dal fenomeno viola per l’aspetto mal curato del proprio avatar (LEGGI QUI). Ebbene, per gli appassionati – ma anche per Ribery stesso – è in arrivo un aggiornamento che implementerà le facce di alcuni giocatori della Serie A, tra cui Zaniolo, Lautaro, Piatek e, appunto, FR7. La patch è già disponibile su PC: chissà che, vista la squalifica, Ribery non possa divertirsi con il suo nuovo (e più accurato) personaggio…