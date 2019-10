FOTO – Pubblico delle grandi occasioni per Fiorentina-Udinese: due settori sold out

Sarà un Franchi da grandi occasioni quello che domenica farà da cornice a Fiorentina-Udinese, lunch game delle 12:30 valido per la settima giornata di Serie A. Esaurite la Maratona e Curva Fiesole, mentre restano in vendita gli ultimi posti per la Tribuna e la Curva Ferrovia. Nel grafico messo a disposizione da TicketOne, circuito attraverso il quale è possibile acquistare i biglietti per la gara, sono colorati di azzurro e di arancione i posti ancora a disposizione (pochissimi, come si può notare). ECCO QUANTI SARANNO I TIFOSI DELL’UDINESE PRESENTI