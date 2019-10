FOTO – Nuova fiamma per Pulgar? Dal Cile il gossip che coinvolge il centrocampista viola

Nuova fiamma per Erick Pulgar? I dettagli del presunto flirt che vedrebbe coinvolto il centrocampista della Fiorentina sono stati rivelati nel corso di “Intruders”, programma in onda sul canale tv cileno La Red: l’altra metà protagonista di questa notizia di gossip sarebbe la figlia di DJ Mendez, Steffi, attualmente in visita in Europa. Il primo approccio tra Pulgar e la modella e aspirante attrice sarebbe avvenuto molto tempo fa attraverso i social network. VIOLA WAGS – LADY TERZIC ESPLOSIVA E GIA’ PAZZA DI FIRENZE

Eccola qua, Steffi Mendez: