FOTO – Mourinho punge la Juve: “Un rigore viene ribattuto, un altro…”

L'attacco social del tecnico della Roma

José Mourinho affida ad un post di Instagram tutto il suo disappunto per quel che riguarda l'episodio del rigore concesso alla Roma contro la Juve. "Un rigore è stato ribattuto, un alto no, indovina quale?". Il riferimento è, infatti, al penalty concesso ieri ai bianconeri contro lo Zenit, sbagliato da Dybala e ribattuto per la presenza in area di due calciatori avversari. Cosa, però, non accaduta nella gara fra torinesi e capitolini, Veretout sbagliò il rigore senza che venisse ribattuto.