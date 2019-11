VIDEO – Maglia dell’Hammarby, Ibra ha scelto la sua destinazione?

Zlatan Ibrahimovic ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo l’esperienza in MLS, lo svedese è al centro delle voci di mercato che riguardano soprattutto un suo possibile ritorno in Italia. Un amore mai finito quello con il Milan, anche se Napoli, Bologna e pure la stessa Fiorentina ci hanno fatto più di un pensiero. Quest’oggi un nuovo indizio, stavolta social: l’attaccante ha postato su Instagram un video – senza ulteriori aggiunte – della maglia dell’Hammarby Football, club svedese di Stoccolma, con il suo nome sul retro. Sarà questa la sua scelta definitiva per chiudere la brillante carriera? In realtà sembra proprio che non sia così. Il club svedese ha fatto filtrare che non ne sa nulla. Non è da escludere che in futuro possano esserci accordi commerciali fra le due parti.