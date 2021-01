Armando Izzo non sarà della partita di domani tra Torino e Fiorentina. Il difensore napoletano ha annunciato tramite i propri canali social l’assenza dalla gara con i toscani: “Venerdì purtroppo non ci sarò per la botta alla testa nella partita scorsa. Sto soffrendo molto ma sono vicino a voi e da qui alla fine ogni partita sarà una finale! Sempre forza Toro.