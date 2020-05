FOTO – “Grazie assai”, “Grazie a Dio non sono gobbo”: ecco le mascherine della Fiorentina

Tante aziende si sono “riconvertite” nella produzione di mascherine protettive durante l’emergenza Coronavirus. E’ il caso anche di “Agostini Firenze“, nota ditta di Quarrata in provincia di Pistoia. La riconversione è iniziata a metà marzo, in pieno lockdown. L’azienda produce anche mascherine con i colori della Fiorentina. Il successo è stato così grande che, nel corso delle settimane, sono arrivate richieste tramite social network da parte dei tifosi in tutta Italia, dei viola club (Toghe Viola, Viola Club Asti, Viola Club Pescara, Viola Club Piacenza, Viola Club Vaiano, Scoglionati Viola) e dei negozianti.

Ringraziamo il titolare Giacomi Agostini per le foto.