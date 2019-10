FOTO – Colombia-Cile: entrata-killer di Pulgar in area sull’ex viola Cuadrado. E l’arbitro…

Novanta minuti in campo e un intervento – quello sulla caviglia di Juan Cuadrado – che già fa discutere in Sudamerica. Colombia-Cile (0-0, CLICCA QUI per l’elenco di tutte le gare dei gigliati impegnati con le rispettive nazionali) è stata un’amichevole fino ad un certo punto per Erick Pulgar, autore di un’entrata durissima dentro la propria area di rigore ai danni del colombiano ex viola. La decisione dell’arbitro? Niente rosso, niente rigore: giallo a Cuadrado per simulazione, tra le proteste veementi dei giocatori colombiani. Qua sotto la foto della scivolata in questione: