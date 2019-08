Come si può notare anche sui social network a Firenze sta scoppiando la Ribery-mania fin dalle prime ore di questa mattina. Tifosi viola euforici per l’arrivo del fuoriclasse francese ma non solo. Un noto locale del centro storico ha infatti pubblicato il proprio nuovo menù in onore allo stesso Franck Ribery: la schiacciata di Ribery chiamata per l’appunto “La Ribe Brie”.