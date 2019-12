Fossi risponde a Nardella: “Si ricordi il suo ruolo invece di pensare solo a screditare le altre scelte”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato così della questione stadio, intervistato ai microfoni di Italia 7

La cosa fondamentale è garantire uno stadio di proprietà alla Fiorentina, se prosegue il percorso Mercafir che il comune di Firenze ha messo in piedi sono felice, perchè da tifoso fiorentino credo sia la scelta giusta. Se questo non andasse a buon fine Campi è a disposizione per ospitare la nuova casa della Fiorentina senza lucrare sulle disgrazie altrui. Campi seconda scelta? Campi ha una collocazione ideale da ogni punto di vista, come tutte le altre opzioni ha anche i suoi punti deboli, ma ripeto non è una competizione tra i sindaci. Dichiarazioni Nardella [LEGGI QUI]? Nardella si scorda di essere il sindaco della città metropolitana oltre che di Firenze, per educazione istituzionale non deve gettare discredito verso le altre opzioni, piuttosto adotti soluzioni per rafforzare i collegamenti tra Firenze e Campi che è il cuore economico della città, a prescindere dallo stadio. La tranvia a Campi arriva nel 2024 e mi fa ridere sentire dire da Nardella che questo non accadrà perchè essendo sindaco della città metropolitana lui conosce il progetto, inoltre a pochi centinaia di metri ci sono 2 caselli autostradali, è necessario conoscere le cose per parlarne.