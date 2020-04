Foschi: “Commisso era interessato al Palermo. Corvino mi fregò Kuzmanovic”

L’ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, è stato intervistato da Il Giornale di Sicilia:

Al Palermo si era interessato anche Commisso, ma non l’avrebbe mai preso. Balzaretti alla Fiorentina non giocava quasi mai, ma a Corvino diedi la stessa cifra che spese per acquistarlo. Però Corvino mi aveva dato in precedenza sei milioni per Santana, lasciando perdere le scintille che ci sono state in passato. Certo, m’ha fregato Kuzmanovic e per Chevanton ha fatto i suoi interessi, ma la nostra è stata una sfida seria.