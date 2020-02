Anche Fonseca si lamenta degli arbitri: “Il metro di giudizio non è uguale per tutti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato anche degli arbitraggi (parole riprese da forzaroma.info):

Non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato, ma perché non abbiamo giocato bene. Non mi piace parlare di arbitri, ma è difficile capire perché una squadra come la Roma ha molti cartellini gialli. Il metro di giudizio in Italia non è uniforme. Non siamo così cattivi da giustificare tutti questi cartellini gialli. La mia insoddisfazione nella partita è solo per questo