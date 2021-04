Fonseca: “Le critiche? Le sento e le accetto, ma detesto le bugie”

La Roma sorride questa sera. I giallorossi hanno espugnato Amsterdam e battuto l’Ajax ed ora hanno due risultati su tre per accedere alle semifinali. Ma a Paulo Fonseca, tecnico dei capitolini, quello che ha sentito negli ultimi giorni non è piaciuto. Ed a Sky Sport dice:

Le critiche non sono un problema, fanno parte di questo mondo. Le leggo, ascolto e le accetto pure. Quello che non accetto sono le bugie. Ci vuole rispetto, per il mio lavoro e per quello dei giocatori. Stiamo rappresentando l’Italia in Europa, in questo momento tutti dovrebbero sostenerci. Invece si parla di incontri, riunioni, del mio futuro in bilico. Tutte voci false che non posso controllare e che non accetto.