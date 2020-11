Fonseca: “Grande partita di Dzeko contro la Fiorentina”

Intervenuto in conferenza stampa ieri alla vigilia della gara contro il Genoa, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha sottolineato la bella prestazione di Edin Dzeko contro la Fiorentina. Il bosniaco non ci sarà contro il Grifone perché positivo al Covid-19 (parole riprese da forzaroma.info):

Era in un momento positivo, ha fatto una grande partita con la Fiorentina. Domani non è possibile giocare con Dzeko, giocherà Borja Mayoral, che ha altre caratteristiche. Ma l’importante è che non cambi l’intenzione offensiva della squadra. Cambiano i giocatori, ma l’obiettivo e la forma di giocare sarà la stessa.