Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, a Sky Sport dopo il pari casalingo subito in extremis in Europa League:

Abbiamo affrontato la prima di Germania alla pari nonostante le tante assenze, avremmo meritato la vittoria ma dobbiamo sopportare questa situazione, difficile da accettare (il pareggio del Borussia Moenchengladbach è arrivato grazie ad un rigore inesistente, n.d.r.). Mi dispiace per i miei giocatori, sono devastati adesso. L’esperimento di Mancini a centrocampo? E’ un vero lottatore ed in un ruolo non suo ha giocato una grande partita.