Durante la conferenza stampa di vigilia del match tra Roma e Wolfsberg, ha parlato l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca. Nel particolare è intervenuto per sedare il caso Florenzi, al centro di numerose voci di mercato, tornato titolare anche in campionato:

Non parlo di situazioni specifiche e di questo non voglio parlarne più. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, sennò no.