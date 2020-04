Fondatore Mediapro: “Il Barcellona ha un debito enorme. L’epidemia aggraverà ancor di più questa situazione”

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, Jaume Roures, uno dei fondatori di Mediapro, ha parlato delle conseguenze economiche delle epidemia del Coronavirus sul mondo del calcio. La situazione è molto complicata e in molti potrebbero essere i club a risentire di questa forte crisi, uno di questi è sicuramente il Barcellona, club del quale Roures è socio e che, a quanto sembra, ha grossi debiti: “Bartomeu lascerà un club indebitato. Non puoi fare quello che vuoi e andare a casa lasciando un buco di 500, 800 o 1.000 milioni. Il Barcellona ha un debito enorme che la proprietà sta cercando di nascondere, ma esiste. Un debito non rimborsabile a breve termine e che la pandemia aggraverà ancora di più, perché diminuiranno le entrate.. Il sogno Neymar? Non ci sono soldi per comprarlo“. (parole rilasciate ad Abc)