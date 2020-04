Florenzi: “Giocare all’estero è sempre stato nei miei piani. Il futuro? Ora non ci penso”

Durante il suo intervento a Casa Sky Sport, Alessandro Florenzi è stato incalzato sulla sua scelta di andare a giocare in Spagna e sul suo futuro (il giocatore è accostato alla Fiorentina):

“Come mai all’estero e non in Italia? Nella mia testa c’è sempre stata l’idea di giocare all’estero, a gennaio ho parlato con Fonseca e ho colto la possibilità di andare al Valencia, per il bene mio e della Roma. Anche il CT Mancini mi ha rassicurato. Nella vita mi sono sempre fatto i progetti, ma questo virus mi ha insegnato a pensare giorno per giorno, quindi adesso non penso a quello che potrà essere e a dove potrò andare in futuro.”