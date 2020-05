Florenzi: “Con Fonseca rapporto molto chiaro, a giugno decideremo il mio futuro”

Attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà della Roma, Alessandro Florenzi, accostato anche alla Fiorentina (LEGGI), nel corso di una diretta Facebook con Marco Montemagno ha parlato del suo rapporto con mister Fonseca: “E’ stato molto importante per me perché è sempre stato molto chiaro. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto le sue sensazioni in merito a questo percorso e insieme abbiamo deciso quella che è la mia attuale storia. E così faremo a giugno quando tornerò. Il mister sarà anche in quella circostanza molto chiaro, un uomo e una persona top”.