Flachi: “Spalletti nome giusto per il salto di qualità. Dubbi su Juric”

L’ex attaccante gigliato Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Dispiace che le migliori prestazioni della squadra siano arrivare all’ultimo. Dall’anno prossimo voglio vedere la Fiorentina competere per l’Europa. Esplosione Cutrone? Per allenatore e squadra avere una punta che segna cambia le carte in tavola, risolve o maschera i problemi. Juric alla Fiorentina? Quello che ha fatto al Verona è interessante, tante volte però può essere un’annata fortunata in cui tutto è andato bene… Se la Fiorentina vuole fare il salto di qualità immediatamente serve un allenatore Top come Spalletti. Luciano, oltre alle abilità tattiche, ha carisma e personalità. Spesso i giovani sono presuntuosi, hanno bisogno di una guida come lui.