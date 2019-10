Flachi: “Chiesa è migliorato insieme a Ribery, la condizione del francese…”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Cambiare modulo è difficile, alcune partite in futuro potranno favorire l’inserimento della punta. Questo assetto tattico permette di valorizzare Castrovilli perchè sa inserirsi puntando la difesa avversaria. Analizzare la partita di ieri è difficile, è stata una gara chiusa decisa da un episodio. Se non gira Ribery, davanti fatichiamo nel gestire la palla. Mi auguro che possa continuare con questo minutaggio elevato, ma è da tanto tempo che non disputa molte partite consecutive. Chiesa, da quando ha al suo fianco il francese, è diventato un giocatore nuovo. Federico cerca il dialogo con più altruismo, ed è coinvolto maggiormente nella manovra.