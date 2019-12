Flachi: “A Gennaio serve una punta, Chiesa deve trovare una sistemazione tattica”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Ieri abbiamo visto qualcosa di diverso, non c’è stato un bel gioco ma abbiamo messo in campo una maggiore cattiveria agonistica. Rimontare contro la prima in classifica è una soddisfazione unica. Mi è piaciuto Boateng che è stato una figura di riferimento per i compagni ed ovviamente Vlahovic, autore di un Eurogol. Reti del genere possono cambiare la testa di un attaccante e sbloccarlo mentalmente. Quello che non capisco sono gli errori difensivi, prendiamo gol troppo semplici, è un problema di concentrazione. Pezzella ha dato le solite sicurezze, mentre Milenkovic è in difficoltà. La Fiorentina ha investito tanti milioni su giocatori che non stanno rendendo come Pedro, Lirola e Pulgar. Nel mercato di Gennaio acquisterei assolutamente una punta, non sappiamo quanti gol hanno nelle corde i vari Vlahovic Boateng e Pedro.. Chiesa non può fare la punta e nemmeno la seconda punta, è necessario trovargli una sistemazione tattica per il suo bene. La situazione intorno a Chiesa è la conseguenza naturale delle sue scelte, i fischi dei tifosi alla sua uscita sono emblematici.