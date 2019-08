Riccardo Saponara recupera dopo l’infortunio e torna per Genoa-Fiorentina. Sfiderà così i suoi ex compagni di squadra, in una partita che avrà certamente un sapore speciale. Il talentuoso trequartista purtroppo non è riuscito in maglia viola a dimostrare tutto il suo valore. Ora cercherà di farlo con il Genoa, speriamo però, per fare una battuta, dalla partita successiva.